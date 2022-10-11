Financial Times: удары России по Украине выявили слабость и нехватку ПВО у ВСУ
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Как сообщает газета Financial Times, нехватка систем ПВО стала одним из «слабых мест» Украины, цитирует статью ТАСС.
Территория Украины довольно большая, в результате чего снаряды во время ракетных обстрелов могут подлетать с разных направлений, говорится в сообщении.
Кроме того, ситуация осложняется тем, что военное руководство Украины перебросило «внушительную часть подобных систем на передовую», пишет автор.
Ранее агентство Reuters сообщило, что украинский президент Владимир Зеленский попросит у стран G7 ПВО и другое вооружение.