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Financial Times: удары России по Украине выявили слабость и нехватку ПВО у ВСУ

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У украинской армии не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО), что делает Киев уязвимым перед ракетными обстрелами.
Financial Times: удары России по Украине выявили слабость и нехватку ПВО у ВСУ
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Как сообщает газета Financial Times, нехватка систем ПВО стала одним из «слабых мест» Украины, цитирует статью ТАСС.

Территория Украины довольно большая, в результате чего снаряды во время ракетных обстрелов могут подлетать с разных направлений, говорится в сообщении.

Кроме того, ситуация осложняется тем, что военное руководство Украины перебросило «внушительную часть подобных систем на передовую», пишет автор.

Ранее агентство Reuters сообщило, что украинский президент Владимир Зеленский попросит у стран G7 ПВО и другое вооружение.

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