Financial Times: удары России по Украине выявили слабость и нехватку ПВО у ВСУ

У украинской армии не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО), что делает Киев уязвимым перед ракетными обстрелами.

Как сообщает газета Financial Times, нехватка систем ПВО стала одним из «слабых мест» Украины, цитирует статью ТАСС.

Территория Украины довольно большая, в результате чего снаряды во время ракетных обстрелов могут подлетать с разных направлений, говорится в сообщении.

Кроме того, ситуация осложняется тем, что военное руководство Украины перебросило «внушительную часть подобных систем на передовую», пишет автор.

Ранее агентство Reuters сообщило, что украинский президент Владимир Зеленский попросит у стран G7 ПВО и другое вооружение.