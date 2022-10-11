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На Ладыжинской ТЭС на Украине сообщили о повреждении электрооборудования из-за ударов

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В Винницкой области Украины на Ладыжинской ТЭС сообщили о повреждении электрооборудования из-за атаки дронов.

«Повреждено электрооборудование станции», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании-владельца ПАО «ДТЭК Западэнерго».

Отмечается, что пострадавших нет.

Специалисты проведут оценку ущерба, сказано в материале.

Ранее глава Винницкой областной госадминистрации Сергей Борзов заявил об атаке дронов-камикадзе на Ладыжинскую теплоэлектростанцию в Винницкой области.

Утром 10 октября президент России Владимир Путин заявил, что по объектам украинской инфраструктуры был нанесён массированный удар высокоточным оружием.

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