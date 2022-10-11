В Киеве сообщили о веерных отключениях электричества
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на киевскую энергетическую компанию ДТЭК.
Данные меры приняты, чтобы «сбалансировать энергосистему» и предотвратить дальнейшие сбои.
В материале уточняется, что отключения будут длиться не более четырёх часов.
Каждый день начиная с 11 октября энергетики будут публиковать графики отключений на сайте компании.
Ранее украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что в стране обесточен 301 населённый пункт.