В Киеве сообщили о веерных отключениях электричества

В Киеве и области вводят веерные отключения электроэнергии после повреждения критически важной инфраструктуры.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на киевскую энергетическую компанию ДТЭК.

Данные меры приняты, чтобы «сбалансировать энергосистему» и предотвратить дальнейшие сбои.

В материале уточняется, что отключения будут длиться не более четырёх часов.

Каждый день начиная с 11 октября энергетики будут публиковать графики отключений на сайте компании.

Ранее украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что в стране обесточен 301 населённый пункт.