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В Киеве сообщили о веерных отключениях электричества

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В Киеве и области вводят веерные отключения электроэнергии после повреждения критически важной инфраструктуры.
В Киеве сообщили о веерных отключениях электричества
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Brook

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на киевскую энергетическую компанию ДТЭК.

Данные меры приняты, чтобы «сбалансировать энергосистему» и предотвратить дальнейшие сбои.

В материале уточняется, что отключения будут длиться не более четырёх часов.

Каждый день начиная с 11 октября энергетики будут публиковать графики отключений на сайте компании.

Ранее украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что в стране обесточен 301 населённый пункт.

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