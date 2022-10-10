Зеленский и Трасс обсудили военную помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе разговора с британским премьером Лиз Трасс обсудил военную помощь для Киева.

«Провёл телефонный разговор с премьер-министром Лиз Трасс. Рассчитываем на лидерство Великобритании в консолидации международной политической и оборонной поддержки Украины», — приводит РИА Новости слова Зеленского в Twitter.

Он добавил, что Киев рассчитывает на Британию и по вопросу дальнейшей «изоляции России».

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном провести заседание G7 во вторник, 11 октября.