Министр обороны: Белоруссия не собирается воевать с соседними странами
- РИА Новости
По его словам, в Минске зафиксировали, что на Украине «озаботились сегодня тем», что со стороны белорусских вооружённых сил «могут осуществляться агрессивные действия».
Он объяснил, что продолжаются вбросы информации о якобы готовящемся нападении со стороны Белоруссии.
«У нас ответ на это был и остаётся один: не провоцируйте нас — мы с вами воевать не собираемся», — сказал Хренин.
По его словам, Белоруссия не хочет воевать с Литвой, Польшей или Украиной. «Войны не будет», если указанные страны не будут предпринимать «неправильные шаги», добавил министр.
Ранее украинского посла в Минске Игоря Кизима вызвали в МИД Белоруссии, где вручили ноту, в которой сообщалось о планах Киева нанести удар по белорусской территории.