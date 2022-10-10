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Министр обороны: Белоруссия не собирается воевать с соседними странами

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Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что Белоруссия не собирается воевать с соседними странами и рекомендовал Киеву не провоцировать Минск.
Министр обороны: Белоруссия не собирается воевать с соседними странами
  • РИА Новости

По его словам, в Минске зафиксировали, что на Украине «озаботились сегодня тем», что со стороны белорусских вооружённых сил «могут осуществляться агрессивные действия».

Он объяснил, что продолжаются вбросы информации о якобы готовящемся нападении со стороны Белоруссии. 

«У нас ответ на это был и остаётся один: не провоцируйте нас — мы с вами воевать не собираемся», — сказал Хренин.

По его словам, Белоруссия не хочет воевать с Литвой, Польшей или Украиной. «Войны не будет», если указанные страны не будут предпринимать «неправильные шаги», добавил министр. 

Ранее украинского посла в Минске Игоря Кизима вызвали в МИД Белоруссии, где вручили ноту, в которой сообщалось о планах Киева нанести удар по белорусской территории. 

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