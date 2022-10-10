В офисе Зеленского назвали пропагандой утверждения о претензиях Венгрии на Закарпатье

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал пропагандой утверждения о претензиях Венгрии на Закарпатскую область.

Об этом он заявил в интервью Telex.

«Говорить об этой претензии (Венгрии на Закарпатье. — RT) было бы пустой пропагандой», — утверждает Подоляк.

По его словам, он не считает, что такая претензия со стороны Венгрии может когда-нибудь возникнуть «даже на теоретическом уровне».

Подоляк добавил, что для Венгрии в таком случае негативные последствия отказа от международного права будут больше, чем выгоды от приобретения территории.

Ранее бывший глава румынского МИД Андрей Марга заявил, что границы Украины неестественны, Киев должен уступить территории России, Венгрии, Польше и Румынии.