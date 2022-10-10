Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС России отбросили ВСУ на исходные позиции на Николаево-Криворожском направлении.

«Активными действиями российских войск противник был отброшен на исходные позиции», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Потери Вооружённых сил Украины на данном направлении составили свыше 60 украинских военных, девять танков, 16 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.

Также ВС России отразили попытки ВСУ наступать на Купянском направлении. Потери противника составили более 40 человек, пять танков и четыре бронированные машины.