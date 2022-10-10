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Минобороны: ВС России поразили 52 украинских артиллерийских подразделения

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Министерство обороны России сообщило, что ударами российских войск на огневых позициях поражены 52 артиллерийских украинских подразделения.

«Поражено шесть пунктов управления ВСУ... а также 52 артиллерийских подразделения», — сказано в сообщении в Telegram-канале министерства.

Уточняется, что данные объекты поражены в населённых пунктах Благодаровка Николаевской области, Верхнекаменское, Бахмутское, Артёмовск, Угледар в ДНР и Павловка Запорожской области.

ВС России также уничтожили пять складов боеприпасов и две базы с топливом для военной техники украинских военных.

Ранее в ведомстве сообщили, что ВС России нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

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