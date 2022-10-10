Минобороны: ВС России поразили 52 украинских артиллерийских подразделения
«Поражено шесть пунктов управления ВСУ... а также 52 артиллерийских подразделения», — сказано в сообщении в Telegram-канале министерства.
Уточняется, что данные объекты поражены в населённых пунктах Благодаровка Николаевской области, Верхнекаменское, Бахмутское, Артёмовск, Угледар в ДНР и Павловка Запорожской области.
ВС России также уничтожили пять складов боеприпасов и две базы с топливом для военной техники украинских военных.
Ранее в ведомстве сообщили, что ВС России нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.