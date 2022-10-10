Мельник разозлился после вопроса, почему его сын учится в Берлине вместо службы в ВСУ
- AFP
«Почему сын Мельника до сих пор учится в Берлине, а не сражается за свою страну на Украине и за нашу свободу?» — спросила Гюйылдар.
Мельник ответил немецкому политику, назвав её партию «пропутинской, сталинской, человеконенавистнической, бессердечной и мерзкой».
Он пожелал Гюйылдар удачи на выборах в Нижней Саксонии, назвав её «бессовестной».
Ранее Андрей Мельник нахамил немецкому политику, члену партии «Альтернатива для Германии» Свену Тритчлеру.