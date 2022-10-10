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Мельник разозлился после вопроса, почему его сын учится в Берлине вместо службы в ВСУ

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Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал бессовестной члена Левой партии ФРГ Эзги Гюйылдар, которая задала ему вопрос о службе сына в ВСУ.
Мельник разозлился после вопроса, почему его сын учится в Берлине вместо службы в ВСУ
  • AFP

«Почему сын Мельника до сих пор учится в Берлине, а не сражается за свою страну на Украине и за нашу свободу?» — спросила Гюйылдар.

Мельник ответил немецкому политику, назвав её партию «пропутинской, сталинской, человеконенавистнической, бессердечной и мерзкой».

Он пожелал Гюйылдар удачи на выборах в Нижней Саксонии, назвав её «бессовестной».

Ранее Андрей Мельник нахамил немецкому политику, члену партии «Альтернатива для Германии» Свену Тритчлеру.

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