В Энергодаре восстанавливают подачу света

Энергетики восстанавливают электроснабжение Энергодара, которое ранее было повреждено, сообщает администрация города.

«Военно-гражданской администрацией города Энергодар проведена работа по восстановлению электроснабжения города», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что электричество снова появилось в квартирах.

Также сообщается, что в ближайшее время специалистами будет обеспечена подача электроэнергии в оставшийся 3-й микрорайон.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Энергодар и пригороды с субботы обесточены после обстрелов со стороны украинских войск.