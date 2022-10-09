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В Энергодаре восстанавливают подачу света

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Энергетики восстанавливают электроснабжение Энергодара, которое ранее было повреждено, сообщает администрация города.
В Энергодаре восстанавливают подачу света
  • РИА Новости

«Военно-гражданской администрацией города Энергодар проведена работа по восстановлению электроснабжения города», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что электричество снова появилось в квартирах.

Также сообщается, что в ближайшее время специалистами будет обеспечена подача электроэнергии в оставшийся 3-й микрорайон.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Энергодар и пригороды с субботы обесточены после обстрелов со стороны украинских войск.

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