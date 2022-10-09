В Энергодаре восстанавливают подачу света
- РИА Новости
«Военно-гражданской администрацией города Энергодар проведена работа по восстановлению электроснабжения города», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что электричество снова появилось в квартирах.
Также сообщается, что в ближайшее время специалистами будет обеспечена подача электроэнергии в оставшийся 3-й микрорайон.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Энергодар и пригороды с субботы обесточены после обстрелов со стороны украинских войск.