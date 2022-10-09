Совет глав МИД ОБСЕ планирует обсудить проблему Приднестровья в декабре
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Заседание глав МИД стран, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоится в первые дни декабря, в ходе которого также будет обсуждаться приднестровское урегулирование», — сообщил Попеску в эфире радиостанции Moldova.
Он добавил, что интерес Молдавии состоит в том, чтобы «вновь заявить о всеобщей поддержке подхода к процессу приднестровского урегулирования, подхода, основанного на признании суверенитета и территориальной целостности».
Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что украинские власти пытаются спровоцировать Молдавию на силовые действия в непризнанном Приднестровье.