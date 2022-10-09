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Совет глав МИД ОБСЕ планирует обсудить проблему Приднестровья в декабре

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Глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что совет глав министров иностранных дел ОБСЕ планирует обсудить проблему Приднестровья в декабре.
Совет глав МИД ОБСЕ планирует обсудить проблему Приднестровья в декабре
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости

«Заседание глав МИД стран, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоится в первые дни декабря, в ходе которого также будет обсуждаться приднестровское урегулирование», — сообщил Попеску в эфире радиостанции Moldova.

Он добавил, что интерес Молдавии состоит в том, чтобы «вновь заявить о всеобщей поддержке подхода к процессу приднестровского урегулирования, подхода, основанного на признании суверенитета и территориальной целостности».

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что украинские власти пытаются спровоцировать Молдавию на силовые действия в непризнанном Приднестровье. 

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