Совет глав МИД ОБСЕ планирует обсудить проблему Приднестровья в декабре

Глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что совет глав министров иностранных дел ОБСЕ планирует обсудить проблему Приднестровья в декабре.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Заседание глав МИД стран, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоится в первые дни декабря, в ходе которого также будет обсуждаться приднестровское урегулирование», — сообщил Попеску в эфире радиостанции Moldova.

Он добавил, что интерес Молдавии состоит в том, чтобы «вновь заявить о всеобщей поддержке подхода к процессу приднестровского урегулирования, подхода, основанного на признании суверенитета и территориальной целостности».

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что украинские власти пытаются спровоцировать Молдавию на силовые действия в непризнанном Приднестровье.