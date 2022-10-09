Минобороны: российские истребители сбили украинский Су-24 в Николаевской области
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Истребительной авиацией ВКС России сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Доброе Николаевской области и ударный украинский вертолёт Ми-24 в районе населённого пункта Миролюбовка Херсонской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, были уничтожены шесть беспилотников в районах населённых пунктов Николаевской области, Донецкой Народной Республики и Харьковской области.
Также в Минобороны сообщили, что потери ВСУ за сутки на Николаево-Криворожском направлении превысили 200 военнослужащих.