Минобороны: российские истребители сбили украинский Су-24 в Николаевской области

Российские военные в Николаевской области сбили украинский самолёт Су-24. В Херсонской области был также сбит ударный украинский вертолёт Ми-24.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Истребительной авиацией ВКС России сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Доброе Николаевской области и ударный украинский вертолёт Ми-24 в районе населённого пункта Миролюбовка Херсонской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, были уничтожены шесть беспилотников в районах населённых пунктов Николаевской области, Донецкой Народной Республики и Харьковской области.

Также в Минобороны сообщили, что потери ВСУ за сутки на Николаево-Криворожском направлении превысили 200 военнослужащих.