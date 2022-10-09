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МИД: Россия до января примет решение об ответных мерах на введение Киевом визового режима

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Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва до января примет решение об ответных мерах на введение Киевом визового режима для россиян.
МИД: Россия до января примет решение об ответных мерах на введение Киевом визового режима
  • РИА Новости

«Мы его соблюдаем (российско-украинское соглашение 1997 года о безвизовых поездках граждан. — RT). Вопрос об ответных мерах прорабатывается. Решение должно быть принято до истечения срока действия соглашения с учётом всех этих обстоятельств», — заявил Полищук в интервью ТАСС.

Он отметил, что, вводя визовый режим, украинские власти сознательно старались нанести максимальный ущерб контактам между гражданами наших стран, разорвать родственные и дружеские связи.

В июне украинский президент Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для россиян с 1 июля.

6 сентября замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года, несмотря на введение Киевом визового режима.

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