МИД: Россия до января примет решение об ответных мерах на введение Киевом визового режима

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва до января примет решение об ответных мерах на введение Киевом визового режима для россиян.

«Мы его соблюдаем (российско-украинское соглашение 1997 года о безвизовых поездках граждан. — RT). Вопрос об ответных мерах прорабатывается. Решение должно быть принято до истечения срока действия соглашения с учётом всех этих обстоятельств», — заявил Полищук в интервью ТАСС.

Он отметил, что, вводя визовый режим, украинские власти сознательно старались нанести максимальный ущерб контактам между гражданами наших стран, разорвать родственные и дружеские связи.

В июне украинский президент Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для россиян с 1 июля.

6 сентября замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года, несмотря на введение Киевом визового режима.