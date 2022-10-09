МИД России: Москва не намерена обсуждать на переговорах с Киевом выбор жителей новых регионов

Директор второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но не намерена обсуждать с Киевом выбор жителей освобождённых территорий.

Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«Мы к этому (переговорам. — RT) готовы, но, как уже говорилось, выбор жителей новых регионов России обсуждать не станем», — подчеркнул собеседник агентства.

Полищук призвал киевские власти относиться с уважением к выбору жителей освобождённых регионов.

Иначе, отметил он, переговоры не будут возможны.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной.

Между тем президент России добавил, что Москва не будет обсуждать в ходе переговоров выбор республик Донбасса, Запорожья и Херсонской области.