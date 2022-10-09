МИД России: Москва не намерена обсуждать на переговорах с Киевом выбор жителей новых регионов
Об этом он сказал в интервью ТАСС.
«Мы к этому (переговорам. — RT) готовы, но, как уже говорилось, выбор жителей новых регионов России обсуждать не станем», — подчеркнул собеседник агентства.
Полищук призвал киевские власти относиться с уважением к выбору жителей освобождённых регионов.
Иначе, отметил он, переговоры не будут возможны.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной.
Между тем президент России добавил, что Москва не будет обсуждать в ходе переговоров выбор республик Донбасса, Запорожья и Херсонской области.