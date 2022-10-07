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Путин назвал трагическими происходящие на Украине события

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Российский президент Владимир Путин назвал трагическими происходящие на Украине события.

В ходе выступления на неформальном саммите стран СНГ в Санкт-Петербурге Путин заявил, что на Украине «происходят действительно трагические события».

Он добавил, что помимо этого между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты.

Путин подчеркнул, что это требует выработки мер по разрешению этих конфликтов.

Ранее сообщалось, что российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонных переговоров.

30 сентября российский лидер призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.

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