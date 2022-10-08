Зеленский попросил Европу добиваться полной экономической независимости от России

Украинский президент Владимир Зеленский попросил страны Европы, и в частности Балканы, взять курс на независимость от России в политике, экономике и энергетике.

По мнению Зеленского, все европейские государства должны «демонтировать любые российские сети влияния». По его словам, это поможет Европе остановить «распространение дезинформации, коррупции и преступной политики».

«Для Балкан это важно не меньше, чем для нашей части Европы. Поэтому все должны достичь полной независимости от России», — цитирует украинского политика РИА Новости.

Зеленский также напомнил, что его стране требуются большие объёмы поставок оружия.

Ранее главный редактор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо выразил мнение, что Зеленский вышел из-под контроля своих создателей.

Как пишет журналист, «бесконечные запросы и претензии» Зеленского, даже если они законны, нужно оценивать по очереди, а не выполнять их разом. Травальо сомневается в том, что интересы украинского президента совпадают с интересами его же народа и тем более с интересами народов Европы.