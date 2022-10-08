Кадыров поддержал назначение Суровикина командующим объединённой группировкой войск

Глава Чечни Рамзан Кадыров с одобрением отозвался о решении назначить командующим объединённой группировкой войск в районе СВО генерала Сергея Суровикина. Чеченский лидер подчеркнул, что давно знаком с военачальником и уверен, что такое решение пойдёт на пользу.

«Лично знаком и хорошо знаю Сергея Владимировича уже почти 15 лет. Могу совершенно точно сказать о нём, что это настоящий генерал и воин, опытный, волевой и дальновидный командующий, для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство, всегда стоят превыше всего», — написал Кадыров в Telegram.

Кадыров «с удовольствием приветствовал и рад этому назначению».

«Объединённая группировка войск теперь в надёжных руках», — отметил он.

8 октября Минобороны заявило, что командующим объединённой группировкой войск в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин.