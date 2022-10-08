Узнать больше

Кадыров поддержал назначение Суровикина командующим объединённой группировкой войск

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров с одобрением отозвался о решении назначить командующим объединённой группировкой войск в районе СВО генерала Сергея Суровикина. Чеченский лидер подчеркнул, что давно знаком с военачальником и уверен, что такое решение пойдёт на пользу.
Кадыров поддержал назначение Суровикина командующим объединённой группировкой войск
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

«Лично знаком и хорошо знаю Сергея Владимировича уже почти 15 лет. Могу совершенно точно сказать о нём, что это настоящий генерал и воин, опытный, волевой и дальновидный командующий, для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство, всегда стоят превыше всего», — написал Кадыров в Telegram.

Кадыров «с удовольствием приветствовал и рад этому назначению».

«Объединённая группировка войск теперь в надёжных руках», — отметил он.

8 октября Минобороны заявило, что командующим объединённой группировкой войск в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить