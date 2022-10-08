Кадыров поддержал назначение Суровикина командующим объединённой группировкой войск
- РИА Новости
- © Виталий Аньков
«Лично знаком и хорошо знаю Сергея Владимировича уже почти 15 лет. Могу совершенно точно сказать о нём, что это настоящий генерал и воин, опытный, волевой и дальновидный командующий, для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство, всегда стоят превыше всего», — написал Кадыров в Telegram.
Кадыров «с удовольствием приветствовал и рад этому назначению».
«Объединённая группировка войск теперь в надёжных руках», — отметил он.
8 октября Минобороны заявило, что командующим объединённой группировкой войск в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин.