В Турции допустили возобновление переговоров между Россией и Украиной
«Переговоры, скорее всего, в какой-то момент возобновятся», — приводит его слова РИА Новости.
Калын отметил, что приостановка переговоров была неизбежна.
Ранее сообщалось, что российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонных переговоров.
30 сентября российский лидер призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.
Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.