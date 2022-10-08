В Турции допустили возобновление переговоров между Россией и Украиной

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в интервью CNN, что переговорный процесс между Россией и Украиной возобновится с большой долей вероятности.

«Переговоры, скорее всего, в какой-то момент возобновятся», — приводит его слова РИА Новости.

Калын отметил, что приостановка переговоров была неизбежна.

Ранее сообщалось, что российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонных переговоров.

30 сентября российский лидер призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.