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В Турции допустили возобновление переговоров между Россией и Украиной

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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в интервью CNN, что переговорный процесс между Россией и Украиной возобновится с большой долей вероятности.

«Переговоры, скорее всего, в какой-то момент возобновятся», — приводит его слова РИА Новости.

Калын отметил, что приостановка переговоров была неизбежна.

Ранее сообщалось, что российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонных переговоров.

30 сентября российский лидер призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.

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