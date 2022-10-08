В ДНР сообщили об обстреле Иловайска из РСЗО HIMARS

Украинские военные обстреляли Иловайск в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть ракет из РСЗО М142 HIMARS.

Об этом заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

Уточняется, что обстрел зафиксирован в 00:00.

Ранее украинские военные обстреляли населённый пункт Старобельск в Луганской Народной Республике.

До этого стало известно об обстреле Докучаевска в ДНР.