Госдеп США прокомментировал слова Зеленского о «превентивных ударах по России»
«До тех пор, пока США или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую вступать в этот конфликт, в том числе отправлять американские силы для участия в боевых действиях на Украине или атаковать российские войска», — сказал он.
Как отметил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов, Москва будет учитывать заявления украинского президента о превентивных ударах по России при принятии мер безопасности.