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Госдеп США прокомментировал слова Зеленского о «превентивных ударах по России»

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Пока США или их союзники не будут атакованы, Вашингтон не будет напрямую вступать в конфликт на Украине, заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, комментируя призыв украинского президента Владимира Зеленского нанести превентивные удары по России.

«До тех пор, пока США или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую вступать в этот конфликт, в том числе отправлять американские силы для участия в боевых действиях на Украине или атаковать российские войска», — сказал он.

Как отметил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов, Москва будет учитывать заявления украинского президента о превентивных ударах по России при принятии мер безопасности.

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