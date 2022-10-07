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Стремоусов заявил, что украинские войска упёрлись в линию обороны в 140 км от Херсона

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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские войска упёрлись в линию обороны в 140 км от Херсона.
Стремоусов заявил, что украинские войска упёрлись в линию обороны в 140 км от Херсона
  • AFP

Об этом он заявил в эфире Первого канала.

По его словам, украинские войска пошли через Давыдов Брод «близко к Днепру» и попали в огневой мешок, «продолжается (их. — RT) уничтожение».

«Пытаются через этот участок пройти, но до Херсона это неблизкий путь, это около 140 км сейчас, в данный момент», — цитирует его РИА Новости.

Стремоусов добавил, что украинские войска сейчас упёрлись в эшелонированную линию защиты, выстроенную российскими войсками.

По его словам, никаких прорывов нет и не будет.

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