Минобороны Белоруссии сообщило, что в войска страны поступят «Искандеры» и С-400

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что в войска страны поступят оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и зенитные ракетные комплексы С-400.

Об этом информирует пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

В сообщении говорится, что министр обороны Виктор Хренин анонсировал поступление в войска указанных вооружений.

Также сообщается, что в октябре состоится презентация боевых беспилотных комплексов, передаёт ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявление польского коллеги Анджея Дуды о ядерном оружии, заявил о необходимости предпринять меры на случай ядерной атаки.