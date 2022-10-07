Минобороны Белоруссии сообщило, что в войска страны поступят «Искандеры» и С-400
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба белорусского оборонного ведомства.
В сообщении говорится, что министр обороны Виктор Хренин анонсировал поступление в войска указанных вооружений.
Также сообщается, что в октябре состоится презентация боевых беспилотных комплексов, передаёт ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявление польского коллеги Анджея Дуды о ядерном оружии, заявил о необходимости предпринять меры на случай ядерной атаки.