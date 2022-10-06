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Лукашенко заявил о необходимости принять меры на случай ядерного удара

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с экономическим блоком правительства, комментируя заявление польского коллеги Анджея Дуды о ядерном оружии, заявил о необходимости предпринять меры на случай ядерной атаки.
Лукашенко заявил о необходимости принять меры на случай ядерного удара
  • РИА Новости

«Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чём это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Надо предпринимать меры. У нас его нет», — сказал Лукашенко.

Ранее стало известно, что Польша обсуждает с США присоединение к программе по совместному использованию ядерного оружия НАТО Nuclear Sharing.

По словам польского президента Анджея Дуды, проблема заключается в том, что у страны нет ядерного оружия. 

До этого министр иностранных дел Польши Збигнев Рау пригрозил России в случае применения ядерного оружия на Украине.

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