Лукашенко заявил о необходимости принять меры на случай ядерного удара

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с экономическим блоком правительства, комментируя заявление польского коллеги Анджея Дуды о ядерном оружии, заявил о необходимости предпринять меры на случай ядерной атаки.

«Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чём это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Надо предпринимать меры. У нас его нет», — сказал Лукашенко.

Ранее стало известно, что Польша обсуждает с США присоединение к программе по совместному использованию ядерного оружия НАТО Nuclear Sharing.

По словам польского президента Анджея Дуды, проблема заключается в том, что у страны нет ядерного оружия.

До этого министр иностранных дел Польши Збигнев Рау пригрозил России в случае применения ядерного оружия на Украине.