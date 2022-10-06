Лукашенко заявил о необходимости принять меры на случай ядерного удара
- РИА Новости
«Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чём это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Надо предпринимать меры. У нас его нет», — сказал Лукашенко.
Ранее стало известно, что Польша обсуждает с США присоединение к программе по совместному использованию ядерного оружия НАТО Nuclear Sharing.
По словам польского президента Анджея Дуды, проблема заключается в том, что у страны нет ядерного оружия.
До этого министр иностранных дел Польши Збигнев Рау пригрозил России в случае применения ядерного оружия на Украине.