Кадыров заявил, что в спецоперации участвуют около 10 тысяч бойцов из Чечни

В специальной военной операции принимают участие около 10 тыс. бойцов из Чечни. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«Около 10 тыс. наших отважных сынов уже воюют на… рубежах в зоне СВО», — приводит ТАСС его слова на торжественном построении сотрудников силовых структур региона на территории воинской части в Грозном в честь 70-летия президента России Владимира Путина.

Кадыров добавил, что в настоящее время в регионе готовятся к отправке в зону спецоперации дополнительные спецполки.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о награждении Кадырова звездой Героя ДНР, которая является высшей наградой республики.