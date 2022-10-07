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Кадыров заявил, что в спецоперации участвуют около 10 тысяч бойцов из Чечни

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В специальной военной операции принимают участие около 10 тыс. бойцов из Чечни. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.
Кадыров заявил, что в спецоперации участвуют около 10 тысяч бойцов из Чечни
  • РИА Новости

«Около 10 тыс. наших отважных сынов уже воюют на… рубежах в зоне СВО», — приводит ТАСС его слова на торжественном построении сотрудников силовых структур региона на территории воинской части в Грозном в честь 70-летия президента России Владимира Путина.

Кадыров добавил, что в настоящее время в регионе готовятся к отправке в зону спецоперации дополнительные спецполки.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о награждении Кадырова звездой Героя ДНР, которая является высшей наградой республики.

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