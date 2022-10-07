Российские войска освободили Отрадовку и Весёлую Долину в ДНР
Российские войска освободили Отрадовку и Весёлую Долину в Донецкой Народной Республике. Об этом информирует штаб территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале.
- РИА Новости
Отмечается, что по состоянию на 7 октября группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооружённых сил России освободила эти населённые пункты.
Ранее сообщалось, что был освобождён населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике.
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