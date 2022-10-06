Глава погранкомитета Белоруссии предостерёг Польшу от провокаций

Глава пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что со стороны Польши на границе наблюдаются провокации. Он предупредил, что в случае ухудшения ситуации Минск отреагирует моментально.

Его слова приводит «Минская правда» в Telegram-канале.

«Хоть одна пуля полетит в нашу сторону — ответ будет жестоким», — сказал он.

Обстановка на границе с Польшей сложная, отметил Лаппо. На границе постоянные провокации польскими пограничниками, которые стреляют в воздух и кричат, пишет издание.

В апреле Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбудил уголовное дело в связи с обстрелом польскими военнослужащими белорусского пункта пропуска металлическими шариками.