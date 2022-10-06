Глава погранкомитета Белоруссии предостерёг Польшу от провокаций
- РИА Новости
- © Виктор Толочко
Его слова приводит «Минская правда» в Telegram-канале.
«Хоть одна пуля полетит в нашу сторону — ответ будет жестоким», — сказал он.
Обстановка на границе с Польшей сложная, отметил Лаппо. На границе постоянные провокации польскими пограничниками, которые стреляют в воздух и кричат, пишет издание.
В апреле Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбудил уголовное дело в связи с обстрелом польскими военнослужащими белорусского пункта пропуска металлическими шариками.