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Глава погранкомитета Белоруссии предостерёг Польшу от провокаций

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Глава пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что со стороны Польши на границе наблюдаются провокации. Он предупредил, что в случае ухудшения ситуации Минск отреагирует моментально.
Глава погранкомитета Белоруссии предостерёг Польшу от провокаций
  • РИА Новости
  • © Виктор Толочко

Его слова приводит «Минская правда» в Telegram-канале.

«Хоть одна пуля полетит в нашу сторону — ответ будет жестоким», — сказал он.

Обстановка на границе с Польшей сложная, отметил Лаппо. На границе постоянные провокации польскими пограничниками, которые стреляют в воздух и кричат, пишет издание.

В апреле Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбудил уголовное дело в связи с обстрелом польскими военнослужащими белорусского пункта пропуска металлическими шариками.

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