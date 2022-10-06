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Матвиенко высказалась об условиях остановки военных действий в ходе СВО

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась об условиях остановки дальнейших военных действий в ходе российской специальной военной операции на Украине.
Матвиенко высказалась об условиях остановки военных действий в ходе СВО
  • РИА Новости

Матвиенко представляет Россию в ходе саммита парламентов стран G20, который проходит в Индонезии.

Она подчеркнула, что в ходе возможных переговоров с Киевом исключается вопрос четырёх новых российских регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, поскольку это уже часть России.

«Но остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия», — цитирует её ТАСС.

Спикер верхней палаты российского парламента считает, что парламенты России и Украины в рамках диалога могли бы «создать для этого какую-то почву».

Ранее Матвиенко в ходе выступления в Индонезии предложила парламентам России и Украины начать мирные переговоры.

Позже она сообщила, что парламентарии Украины не отреагировали на предложение сесть за стол переговоров.

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