Матвиенко высказалась об условиях остановки военных действий в ходе СВО

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась об условиях остановки дальнейших военных действий в ходе российской специальной военной операции на Украине.

Матвиенко представляет Россию в ходе саммита парламентов стран G20, который проходит в Индонезии.

Она подчеркнула, что в ходе возможных переговоров с Киевом исключается вопрос четырёх новых российских регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, поскольку это уже часть России.

«Но остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия», — цитирует её ТАСС.

Спикер верхней палаты российского парламента считает, что парламенты России и Украины в рамках диалога могли бы «создать для этого какую-то почву».

Ранее Матвиенко в ходе выступления в Индонезии предложила парламентам России и Украины начать мирные переговоры.

Позже она сообщила, что парламентарии Украины не отреагировали на предложение сесть за стол переговоров.