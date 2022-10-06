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Бастрыкин: СК завершил расследование более 100 дел по фактам преступлений киевского режима

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что СК завершил расследование более 100 уголовных дел по фактам преступлений киевского режима.
Бастрыкин: СК завершил расследование более 100 дел по фактам преступлений киевского режима
  • РИА Новости

Об этом он сказал во время заседания Совета при президенте России по делам казачества в Пятигорске.

«Мы уже завершили расследование более 100 уголовных дел, которые совершаются представителями киевского фашистского режима в Донбассе и на Украине», — цитирует его ТАСС.

По его словам, данная работа продолжается, следователи закрепляют доказательства и передают уголовные дела коллегам из ДНР и ЛНР для проведения судебных заседаний.

Ранее сообщалось, что следователи проведут расследование обстрелов украинскими военными территорий Херсона, Бердянска, а также обстрелов инфраструктуры в Запорожской области.

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