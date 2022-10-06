Бастрыкин: СК завершил расследование более 100 дел по фактам преступлений киевского режима

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что СК завершил расследование более 100 уголовных дел по фактам преступлений киевского режима.

Об этом он сказал во время заседания Совета при президенте России по делам казачества в Пятигорске.

«Мы уже завершили расследование более 100 уголовных дел, которые совершаются представителями киевского фашистского режима в Донбассе и на Украине», — цитирует его ТАСС.

По его словам, данная работа продолжается, следователи закрепляют доказательства и передают уголовные дела коллегам из ДНР и ЛНР для проведения судебных заседаний.

Ранее сообщалось, что следователи проведут расследование обстрелов украинскими военными территорий Херсона, Бердянска, а также обстрелов инфраструктуры в Запорожской области.