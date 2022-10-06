Бастрыкин: СК завершил расследование более 100 дел по фактам преступлений киевского режима
- РИА Новости
Об этом он сказал во время заседания Совета при президенте России по делам казачества в Пятигорске.
«Мы уже завершили расследование более 100 уголовных дел, которые совершаются представителями киевского фашистского режима в Донбассе и на Украине», — цитирует его ТАСС.
По его словам, данная работа продолжается, следователи закрепляют доказательства и передают уголовные дела коллегам из ДНР и ЛНР для проведения судебных заседаний.
Ранее сообщалось, что следователи проведут расследование обстрелов украинскими военными территорий Херсона, Бердянска, а также обстрелов инфраструктуры в Запорожской области.