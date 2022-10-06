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В Росгвардии сообщили об уничтожении подразделения ВСУ в ЛНР при участии спецназа

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В Луганской Народной Республике уничтожено подразделение украинских войск при участии спецназа Росгвардии.
В Росгвардии сообщили об уничтожении подразделения ВСУ в ЛНР при участии спецназа
  • РИА Новости

«За сутки на территории Луганской Народной Республики при участии бойцов Росгвардии уничтожены более 20 боевиков, танк, самоходная артиллерийская установка, а также восемь единиц специальной автомобильной техники», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Также в ходе поисковых мероприятий был обнаружен склад боеприпасов противника, откуда изъято 13 артиллерийских снарядов, 25 ручных гранат, более 640 выстрелов к гранатомётам, 26 кг взрывчатки и свыше 12 тыс. патронов.

4 октября в Росгвардии сообщили о предотвращении теракта в Мелитополе.

Росгвардейцы обнаружили во дворе дома, недалеко от детской площадки, ручную оборонительную гранату.

Сапёры установили, что граната оснащена самодельным дистанционным радиоуправляемым взрывателем.

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