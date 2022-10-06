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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения мемориала в Литве

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала советским воинам в Литве.
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения мемориала в Литве
  • РИА Новости

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится самое большое в Литве захоронение советских солдат», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что вандалы написали нецензурное слово чёрной краской на стелах.

В СК России сообщили, что на кладбище похоронено более 3 тыс. солдат Красной армии.

В 1984 году там установили шесть стел-фигур, которые обозначают разные виды войск.

Ранее стало известно, что Литва отложила демонтаж мемориала советским воинам после вмешательства ООН.

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