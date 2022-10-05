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Украинские военные рассказали о приказах добивать раненых сослуживцев и расстреливать дома

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Украинские военные заявили, что им отдавали приказы добивать раненых сослуживцев и расстреливать дома мирных жителей.
Украинские военные рассказали о приказах добивать раненых сослуживцев и расстреливать дома
  • AP

Видеообращение военных ВСУ опубликовал в своём Telegram-канале лишённый мандата депутат Верховной рады Илья Кива.

«Село... (название населённого пункта вырезано в видео. — RT) — ...там гражданских людей нет: расстреливайте все дома, окна, автомобили, забрасывайте гранаты в погреба», — рассказал о содержании приказов один из военнослужащих.

Он добавил, что на следующее утро они увидели выходящих из погребов людей. Среди них была женщина с трёхмесячным ребёнком.

«Я считаю, что это преступный приказ», — подчеркнул военный.

Кроме того, по словам военнослужащего, командиры отдавали приказы добивать раненых сослуживцев, которые запрашивали помощь.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что управлению верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не хватило смелости честно и объективно рассказать о преступлениях киевского режима.

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