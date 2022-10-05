Путин заявил, что итоги референдумов на освобождённых территориях его порадовали

Президент России Владимир Путин заявил, что убедительные и прозрачные итоги референдумов на освобождённых территориях, которые не подлежат сомнению, его порадовали.

Об этом он сказал на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

«Меня результаты референдума, о которых сказали, откровенно говоря, самого несколько даже не только порадовали, но и удивили», — цитирует РИА Новости российского лидера.

Путин подчеркнул, что в результатах референдумов сомневаться не стоит. Кроме того, глава государства назвал итоги голосования абсолютно прозрачными.

Ранее Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.

Он отметил, что у Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей общая судьба с Россией.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобождённых территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России.