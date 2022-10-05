военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

FT: США подталкивают Украину к решающему сражению с Россией на юге до начала зимы

Короткая ссылка
Соединённые Штаты подталкивают Украину к решающему сражению на юге до начала зимы с целью лишить Россию возможности укрепить своё влияние в регионе, пишет издание Financial Times.
FT: США подталкивают Украину к решающему сражению с Россией на юге до начала зимы
  • Gettyimages.ru

«Настоящей долгосрочной катастрофой для Украины будет, если Россия перекроет Украине доступ к водным ресурсам от Мариуполя до Одессы», — приводит газета слова американского сенатора Криса Мёрфи.

По его мнению, доступ к Одессе является «жизненной силой Украины».

В статье отмечается, что к зиме вести боевые действия в данной местности будет сложно. Тем не менее преимущество сохранится за находящимися в обороне, поскольку им не придётся много перемещаться.

«Русские приложили много усилий и потратили много времени, чтобы укрепиться немного иначе, чем они это сделали на востоке. Они смогли перебросить туда бронетехнику, они смогли построить вокруг элементарные оборонительные сооружения», — приводит издание слова одного из высокопоставленных лиц НАТО.

Уточняется, что ВСУ на этом направлении понадобятся значительно превосходящие силы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить