FT: США подталкивают Украину к решающему сражению с Россией на юге до начала зимы
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«Настоящей долгосрочной катастрофой для Украины будет, если Россия перекроет Украине доступ к водным ресурсам от Мариуполя до Одессы», — приводит газета слова американского сенатора Криса Мёрфи.
По его мнению, доступ к Одессе является «жизненной силой Украины».
В статье отмечается, что к зиме вести боевые действия в данной местности будет сложно. Тем не менее преимущество сохранится за находящимися в обороне, поскольку им не придётся много перемещаться.
«Русские приложили много усилий и потратили много времени, чтобы укрепиться немного иначе, чем они это сделали на востоке. Они смогли перебросить туда бронетехнику, они смогли построить вокруг элементарные оборонительные сооружения», — приводит издание слова одного из высокопоставленных лиц НАТО.
Уточняется, что ВСУ на этом направлении понадобятся значительно превосходящие силы.
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