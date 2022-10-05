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Минобороны: ВС России удерживают занимаемые позиции на Андреево-Криворожском направлении

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Российские войска удерживают занимаемые позиции на Андреево-Криворожском направлении, отражая атаки превосходящих сил противника, сообщило Министерство обороны России.

️«В ходе боевых действий в районе Новой Каменки Херсонской области за сутки было уничтожено до 30 националистов, два танка и четыре боевые машины пехоты», — говорится в сводке министерства.

Кроме того, в результате массированных ударов ВКС России по подразделениям ВСУ в районе Давыдова Брода и Дудчан в Херсонской области уничтожено более 120 военнослужащих, два танка и восемь боевых бронированных машин.

1 октября стало известно, что в результате отражения попытки наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении ВС России ликвидировали более 270 украинских военнослужащих.

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