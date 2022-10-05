Армия России «Искандером» уничтожила ангар с дронами Bayraktar в Николаевской области

Вооружённые силы России нанесли ракетный удар «Искандером» по военному аэродрому Вознесенск в Николаевской области, в результате чего там уничтожен ангар с беспилотниками Bayraktar.

РИА Новости

Об этом сообщило Министерство обороны России. «В Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактической ракеты «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2», — говорится в сводке оборонного ведомства. В конце сентября российские подразделения в Днепропетровской области уничтожили наземную станцию управления беспилотниками Bayraktar.