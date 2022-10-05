военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Армия России «Искандером» уничтожила ангар с дронами Bayraktar в Николаевской области

Короткая ссылка
Вооружённые силы России нанесли ракетный удар «Искандером» по военному аэродрому Вознесенск в Николаевской области, в результате чего там уничтожен ангар с беспилотниками Bayraktar.
Армия России «Искандером» уничтожила ангар с дронами Bayraktar в Николаевской области
  • РИА Новости

Об этом сообщило Министерство обороны России.

«В Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактической ракеты «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2», — говорится в сводке оборонного ведомства.

В конце сентября российские подразделения в Днепропетровской области уничтожили наземную станцию управления беспилотниками Bayraktar.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить