Армия России «Искандером» уничтожила ангар с дронами Bayraktar в Николаевской области
- РИА Новости
Об этом сообщило Министерство обороны России.
«В Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактической ракеты «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2», — говорится в сводке оборонного ведомства.
В конце сентября российские подразделения в Днепропетровской области уничтожили наземную станцию управления беспилотниками Bayraktar.