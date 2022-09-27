В Днепропетровской области уничтожена наземная станция управления беспилотниками Bayraktar
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Об этом сообщили в Минобороны России.
«В районе населённого пункта Лозоватка Днепропетровской области уничтожена наземная станция управления комплекса беспилотных летательных аппаратов Bayraktar», — говорится в сообщении.
Кроме того, были ликвидированы три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской области и в районе железнодорожной станции Брусин в ДНР.
Также ВКС России в Запорожье уничтожили до 100 боевиков полка спецназначения «Гепард» Нацгвардии Украины и более 50 наёмников.
Ранее Минобороны России сообщило о ликвидации 100 боевиков «Иностранного легиона» под Святогорском в ДНР.