Российские подразделения в Днепропетровской области уничтожили наземную станцию управления беспилотниками Bayraktar.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе населённого пункта Лозоватка Днепропетровской области уничтожена наземная станция управления комплекса беспилотных летательных аппаратов Bayraktar», — говорится в сообщении.

Кроме того, были ликвидированы три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской области и в районе железнодорожной станции Брусин в ДНР.

Также ВКС России в Запорожье уничтожили до 100 боевиков полка спецназначения «Гепард» Нацгвардии Украины и более 50 наёмников.

Ранее Минобороны России сообщило о ликвидации 100 боевиков «Иностранного легиона» под Святогорском в ДНР.