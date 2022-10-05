Пушилин сообщил о локальных успехах на Угледарском направлении в ДНР
- РИА Новости
«Если брать Угледарское направление, то там есть даже определённые локальные успехи, но они не такие явные, чтобы сейчас это говорить, что пошло какое-то наступление, — пока нет. Но улучшаем позиции, насколько это возможно», — сказал он в эфире «России 1», его слова приводит РИА Новости.
Также Пушилин рассказал, что противник в Артёмовске «уже просто отступает» без возможности удержания занимаемых ранее позиций.
Взятие под контроль этого города создаёт удобную ситуацию для освобождения других населённых пунктов, пояснил он.