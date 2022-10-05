Пушилин сообщил о локальных успехах на Угледарском направлении в ДНР

На Угледарском направлении Донецкой Народной Республики у военнослужащих России есть локальные успехи, в частности, улучшаются позиции, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Если брать Угледарское направление, то там есть даже определённые локальные успехи, но они не такие явные, чтобы сейчас это говорить, что пошло какое-то наступление, — пока нет. Но улучшаем позиции, насколько это возможно», — сказал он в эфире «России 1», его слова приводит РИА Новости.

Также Пушилин рассказал, что противник в Артёмовске «уже просто отступает» без возможности удержания занимаемых ранее позиций.

Взятие под контроль этого города создаёт удобную ситуацию для освобождения других населённых пунктов, пояснил он.