военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ВСУ накрыли артобстрелом прибрежную линию Энергодара

Короткая ссылка
Украинские военные начали артиллерийский обстрел прибрежной линии Энергодара, зафиксировано не менее 16 попаданий снарядов, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
ВСУ накрыли артобстрелом прибрежную линию Энергодара
  • РИА Новости

«Боевики ВСУ открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии города энергетиков. Не менее 16 прилётов», — сообщил он в Telegram.

По словам Рогова, огонь ведётся с противоположной стороны Днепра. По предварительным данным, украинские военные используют американские 155-мм гаубицы M777.

В Энергодаре с 4 октября ввели комендантский час.

Дежурные смены работников атомной и тепловой электростанций в случае передвижения по городу в указанное время должны будут иметь при себе удостоверение личности и спецпропуск.

Ранее Рогов заявил, что число артобстрелов Энергодара со стороны украинских военных резко увеличилось после проведения референдумов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить