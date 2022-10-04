ВСУ накрыли артобстрелом прибрежную линию Энергодара

Украинские военные начали артиллерийский обстрел прибрежной линии Энергодара, зафиксировано не менее 16 попаданий снарядов, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Боевики ВСУ открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии города энергетиков. Не менее 16 прилётов», — сообщил он в Telegram.

По словам Рогова, огонь ведётся с противоположной стороны Днепра. По предварительным данным, украинские военные используют американские 155-мм гаубицы M777.

В Энергодаре с 4 октября ввели комендантский час.

Дежурные смены работников атомной и тепловой электростанций в случае передвижения по городу в указанное время должны будут иметь при себе удостоверение личности и спецпропуск.

Ранее Рогов заявил, что число артобстрелов Энергодара со стороны украинских военных резко увеличилось после проведения референдумов.