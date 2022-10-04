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Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил, что НАТО ведёт подготовку своих войск

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Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что НАТО ведёт подготовку своих войск.
Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил, что НАТО ведёт подготовку своих войск
  • Legion-Media

«Готовят свою инфраструктуру, готовят свои войска. У нас есть конкретные данные. Мы постоянно отслеживаем обстановку, видим, что они делают. Исходя из этого и вырабатываем конкретные и адекватные меры реагирования», — цитирует его БЕЛТА.

Ранее госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович сообщил, что разведывательные самолёты НАТО еженедельно проводят до 35 вылетов вдоль границ Белоруссии.

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