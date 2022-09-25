В Белоруссии заявили, что еженедельно самолёты НАТО проводят до 35 вылетов вдоль границ
- AP
Он отметил, что за день было зафиксировано четыре пролёта самолётов с разведывательными задачами вдоль границ Белоруссии.
«За неделю они превышают 30—35 вылетов разведывательной авиации», — приводит ТАСС слова Вольфовича, сказанные в эфире телеканала «Беларусь 1».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в кратчайшие сроки подготовить мероприятие, посвящённое обсуждению вопросов обороны республики.