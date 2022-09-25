В Белоруссии заявили, что еженедельно самолёты НАТО проводят до 35 вылетов вдоль границ

Разведывательные самолёты НАТО еженедельно проводят до 35 вылетов вдоль границ Белоруссии. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

Он отметил, что за день было зафиксировано четыре пролёта самолётов с разведывательными задачами вдоль границ Белоруссии.

«За неделю они превышают 30—35 вылетов разведывательной авиации», — приводит ТАСС слова Вольфовича, сказанные в эфире телеканала «Беларусь 1».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в кратчайшие сроки подготовить мероприятие, посвящённое обсуждению вопросов обороны республики.