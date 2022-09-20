Лукашенко поручил подготовить совещание с силовиками по вопросам обороны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в кратчайшие сроки подготовить мероприятие, посвящённое обсуждению вопросов обороны республики.

«Надо собраться с силовиками, оговорить все направления. Это будет в ближайшее время. Я вчера слушал отчет министра обороны и поручил ему подготовить мероприятие с участием президента по всему этому комплексу вопросов, и прежде всего вопросам обороны нашего государства», — цитирует его БЕЛТА.

По словам Лукашенко, через неделю в Минобороны должны быть готовы провести совещание по теме на базе ведомства.

Ранее президент Белоруссии назвал правильным решение об усилении западной границы Белоруссии на фоне агрессивных планов НАТО.

Лидер республики подчеркнул, что государства Запада разрабатывают стратегические планы нападения на Россию через Украину и Белоруссию.