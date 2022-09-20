военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Лукашенко поручил подготовить совещание с силовиками по вопросам обороны

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в кратчайшие сроки подготовить мероприятие, посвящённое обсуждению вопросов обороны республики.
Лукашенко поручил подготовить совещание с силовиками по вопросам обороны
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Надо собраться с силовиками, оговорить все направления. Это будет в ближайшее время. Я вчера слушал отчет министра обороны и поручил ему подготовить мероприятие с участием президента по всему этому комплексу вопросов, и прежде всего вопросам обороны нашего государства», — цитирует его БЕЛТА.

По словам Лукашенко, через неделю в Минобороны должны быть готовы провести совещание по теме на базе ведомства.

Ранее президент Белоруссии назвал правильным решение об усилении западной границы Белоруссии на фоне агрессивных планов НАТО.

Лидер республики подчеркнул, что государства Запада разрабатывают стратегические планы нападения на Россию через Украину и Белоруссию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить