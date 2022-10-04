Лукашенко: Россия нарастит усилия в СВО, а Запад будет стремиться больше вооружать Киев
- РИА Новости
Белорусский лидер отметил, что в ближайшее время не стоит ожидать снижения напряжённости.
«Напротив, Россия нарастит усилия в специальной военной операции», — заявил Лукашенко.
Он добавил, что западные страны будут стремиться ещё больше вооружать Киев.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об участии республики в специальной военной операции на Украине, но отметил, что белорусские военные в зону конфликта не направляются.
По его словам, участие Белоруссии состоит в том, чтобы в первую очередь не допустить распространения конфликта на территорию республики.