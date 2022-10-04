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Лукашенко: Россия нарастит усилия в СВО, а Запад будет стремиться больше вооружать Киев

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия нарастит усилия в специальной военной операции (СВО), а Запад будет стремиться ещё больше вооружать Украину. Об этом сообщает БЕЛТА.
Лукашенко: Россия нарастит усилия в СВО, а Запад будет стремиться больше вооружать Киев
  • РИА Новости

Белорусский лидер отметил, что в ближайшее время не стоит ожидать снижения напряжённости.

«Напротив, Россия нарастит усилия в специальной военной операции», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что западные страны будут стремиться ещё больше вооружать Киев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об участии республики в специальной военной операции на Украине, но отметил, что белорусские военные в зону конфликта не направляются.

По его словам, участие Белоруссии состоит в том, чтобы в первую очередь не допустить распространения конфликта на территорию республики.

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