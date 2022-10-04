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Лукашенко собрал совещание по военной безопасности

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по военной безопасности.
Лукашенко собрал совещание по военной безопасности
  • РИА Новости

Об этом пишет БЕЛТА.

«Сегодня собрали руководителей силовых ведомств для того, чтобы совместно проанализировать динамично развивающуюся военно-политическую обстановку и, естественно, выработать меры реагирования на складывающуюся ситуацию», — сказал он.

Лукашенко, комментируя спецоперацию России, отметил, что Запад активно подливает масла в огонь в виде военной помощи и всесторонней поддержки Киева.

Ранее президент Белоруссии отверг обвинения в адрес Минска в соагрессии против Украины, отметив, что республика останется союзником России.

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