Сенатор Совета Федерации России Сергей Цеков заявил, что украинцы воюют за независимость Соединённых Штатов.

Об этом информирует РИА Новости.

«Украина сегодня воюет за независимость США», — заявил сенатор.

По его словам, американская сторона даёт Киеву деньги, чтобы «ослабить Россию» и дать возможность США удержаться на лидирующих позициях в мире.

Также Цеков заявил, что Украина стала «американской колонией».

Он добавил, что Украина была бы по-настоящему независимой и великой, если бы дружила Россией.

Ранее Цеков в беседе с RT прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным договоров о вхождении в состав России новых территорий.

Он отметил, что «на самом деле это воссоединение исконно русских территорий» и является правильным решением.