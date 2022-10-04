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Сенатор Цеков заявил, что украинцы воюют за независимость США

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Сенатор Совета Федерации России Сергей Цеков заявил, что украинцы воюют за независимость Соединённых Штатов.
Сенатор Цеков заявил, что украинцы воюют за независимость США
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Украина сегодня воюет за независимость США», — заявил сенатор.

По его словам, американская сторона даёт Киеву деньги, чтобы «ослабить Россию» и дать возможность США удержаться на лидирующих позициях в мире.

Также Цеков заявил, что Украина стала «американской колонией». 

Он добавил, что Украина была бы по-настоящему независимой и великой, если бы дружила Россией. 

Ранее Цеков в беседе с RT прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным договоров о вхождении в состав России новых территорий.

Он отметил, что «на самом деле это воссоединение исконно русских территорий» и является правильным решением.

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