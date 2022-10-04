Минобороны Армении и Азербайджана заявили о новых обстрелах

В Минобороны Армении сообщили, что Вооружённые силы Азербайджана обстреляли из миномётов и стрелкового оружия армянские приграничные позиции.

«3 октября около 21:30 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским военным позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, из миномётов и крупнокалиберного стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

В Минобороны Азербайджана в свою очередь заявили об интенсивных обстрелах позиций Вооружённых сил республики на границе с Арменией.

«Вечером 3 октября и в ночь на 4 октября подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлениях населённых пунктов Субатан, Йухары Шорджа и Истису Басаркечярского района, Чинарлы и Колагир Товузгалинского района, подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлениях населённых пунктов Зивел, Зейлик и Истису Кельбаджарского района, Агдам и Гаралар Товузского района», — говорится в сообщении.

Ранее глава передовой группы миссии ОДКБ в Армении генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что ОДКБ стремится урегулировать напряжённость на границе между Арменией и Азербайджаном мирным способом.

2 октября в Женеве прошла встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.