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Лукашенко поручил «мобилизовать всех» на уборку картофеля и свёклы

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Белорусский президент Александр Лукашенко поручил «мобилизовать всех» на уборку картофеля и свёклы. Об этом пишет БЕЛТА.
Лукашенко поручил «мобилизовать всех» на уборку картофеля и свёклы
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что в Белоруссии необходимо качественно и в срок завершить уборочную кампанию по сбору картофеля, свёклы, кукурузы. 

«Мобилизуйте всех», — поручил Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что имеет в виду не только работников предприятий сельского хозяйства.

Он считает, что в случае необходимости нужно привлекать к уборке урожая школьников.

Ранее Лукашенко заявил, что предположения о возможности объявления мобилизации в республике не соответствуют действительности.

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