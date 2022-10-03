Лукашенко поручил «мобилизовать всех» на уборку картофеля и свёклы
- РИА Новости
Он подчеркнул, что в Белоруссии необходимо качественно и в срок завершить уборочную кампанию по сбору картофеля, свёклы, кукурузы.
«Мобилизуйте всех», — поручил Лукашенко.
Белорусский президент добавил, что имеет в виду не только работников предприятий сельского хозяйства.
Он считает, что в случае необходимости нужно привлекать к уборке урожая школьников.
Ранее Лукашенко заявил, что предположения о возможности объявления мобилизации в республике не соответствуют действительности.