Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что на Артёмовском направлении союзные силы добиваются определённых успехов.

Он отметил, что немаловажным является освобождение территорий на Артёмовском направлении от украинских войск.

«И там союзные силы тоже добиваются определенного успеха», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пушилина, есть дополнительные успехи непосредственно по самому городу Артёмовск.

25 сентября глава ДНР назвал ситуацию на Артёмовском направлении стабильной. Он отмечал, что по всей линии соприкосновения подключены «достаточно серьёзные силы».

До этого он сообщил, что попытка прорыва Вооружённых сил Украины на Марьинском направлении была пресечена союзными силами.