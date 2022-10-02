Политолог Оленченко: киевский режим себя исчерпал

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление Совета Европы о поиске специалистов, которые могли бы оказать Киеву поддержку в вопросах проведения конституционных реформ и изменения избирательного законодательства.

«Я думаю, что Совет Европы понимает, что нынешний киевский режим себя исчерпал и вряд ли они получат какую-то поддержку», — считает он.

По мнению политолога, Запад будет пробовать «изменить законодательство Украины и этих людей задержать ещё у власти»

«Поскольку следующие выборы через полтора года, поэтому уже сейчас начинают на эту тему беспокоится», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Совет Европы ищет консультантов для помощи в проведении реформ на Украине.