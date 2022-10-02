ТАСС: в Херсоне прозвучало несколько взрывов
Как сообщает ТАСС, над городом не было видно следов от ракет, однако были слышны звуки взрывов.
Официальной информацией о запуске ракет ПВО над Херсоном в агентстве не располагают.
Ранее в городе задержали сотрудника МВД, передававшего украинским спецслужбам координаты дома, по которому впоследствии ВСУ нанесли ракетный удар.
Утром 2 сентября стало известно, что украинские войска атаковали многоквартирный дом в Херсоне, в результате погибли два человека, ещё четыре пострадали.