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ТАСС: в Херсоне прозвучало несколько взрывов

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В Херсоне прозвучало не менее пяти взрывов. По предварительной информации, сработала российская система ПВО.

Как сообщает ТАСС, над городом не было видно следов от ракет, однако были слышны звуки взрывов.

Официальной информацией о запуске ракет ПВО над Херсоном в агентстве не располагают.

Ранее в городе задержали сотрудника МВД, передававшего украинским спецслужбам координаты дома, по которому впоследствии ВСУ нанесли ракетный удар.

Утром 2 сентября стало известно, что украинские войска атаковали многоквартирный дом в Херсоне, в результате погибли два человека, ещё четыре пострадали.

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