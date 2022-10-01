РИА Новости: в ЛНР задержали корректировщицу огня украинских войск

В Луганской Народной Республике задержана корректировщица огня украинских войск, ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

«Силовики ЛНР задержали уроженку Новоайдарского района, сотрудницу тогда ещё Счастьинской администрации Боеву Анастасию за передачу данных и наведения огня на гражданские объекты Новоайдара», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что по наводке Боевой, которая работала в паре с Алексеем Байовым, 21 сентября украинские войска обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS. Во время обстрела погиб один мирный житель, ещё один пострадал.

Кроме того, они передавали данные киевским военным и спецслужбам.

«За сотрудничество с иностранными спецслужбами и наведение огня украинской артиллерии на гражданские объекты Боевой... может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 20 лет», — добавил источник.

29 сентября сотрудники полиции и Росгвардии предотвратили крупную диверсию на границе Херсонской и Запорожской областей.