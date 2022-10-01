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РИА Новости: в ЛНР задержали корректировщицу огня украинских войск

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В Луганской Народной Республике задержана корректировщица огня украинских войск, ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
РИА Новости: в ЛНР задержали корректировщицу огня украинских войск
  • AP

«Силовики ЛНР задержали уроженку Новоайдарского района, сотрудницу тогда ещё Счастьинской администрации Боеву Анастасию за передачу данных и наведения огня на гражданские объекты Новоайдара», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что по наводке Боевой, которая работала в паре с Алексеем Байовым, 21 сентября украинские войска обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS. Во время обстрела погиб один мирный житель, ещё один пострадал.

Кроме того, они передавали данные киевским военным и спецслужбам.

«За сотрудничество с иностранными спецслужбами и наведение огня украинской артиллерии на гражданские объекты Боевой... может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 20 лет», — добавил источник.

29 сентября сотрудники полиции и Росгвардии предотвратили крупную диверсию на границе Херсонской и Запорожской областей.

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